Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 27 gennaio 2026: Whoopi Goldberg mette in difficoltà Raffaele

Le trame di UPAS di martedì 27 gennaio 2026: il portiere di Palazzo Palladini alla ricerca di una soluzione per Mrs Price. Bice in crisi per il caso Cotugno

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6872.

Dove eravamo rimasti il 26 gennaio 2026

Dopo la goffa ma simpatica accoglienza di Raffaele, Roberto Ferri e Marina hanno fatto gli onori di casa a Eleonor Price, la ricca cliente americana rimasta così affascinata da Palazzo Palladini da rivolgere ai due una richiesta molto particolare. Gianluca ha fatto una conoscenza speciale al corso per alcolisti. Alberto ha tentato a suo modo di ricucire il rapporto con il figlio. Intanto Guido e Mariella si sono mostrati determinati a mettere alle strette Bice affinché restituisca i soldi a Cotugno.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 27 gennaio 2026

Deciso a esaudire il desiderio di Mrs Price, Raffaele farà l’impossibile per garantirle un alloggio a Palazzo Palladini. Nel tentativo di mediare tra Cotugno e Bice, Mariella si renderà conto della fragilità dell’amica. Il vuoto lasciato da Elena nell’organico della radio inizierà a creare qualche problema.

Le trame di Un posto al sole del 26 gennaio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

