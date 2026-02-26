Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 27 febbraio 2026: nuova minaccia per Damiano
Le trame di UPAS di venerdì 27 febbraio 2026: il sentimento ancora vivo per Pino confonde Rosa. Anna delude le speranze di Gianluca
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6895.
Dove eravamo rimasti il 26 febbraio 2026
Proiettata nella sua vita con Damiano, Rosa realizza che anche Pino sta andando avanti con la sua. Cristina prova a mascherare il dolore dietro un’allegria forzata, ma Marina capisce che la ragazza ha bisogno di aiuto. Intanto Gianluca è sempre più preso da Anna e Alberto si ritroverà di nuovo faccia a faccia con la giovane.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Un Posto al Sole il 27 febbraio 2026
La cena al ristorante rischia di diventare un detonatore del conflitto interiore di Rosa, divisa tra l’amore per Damiano e un sentimento ancora vivo per Pino. Gianluca avrà un delicato confronto con Anna che deluderà tutte le sue aspettative sulla loro storia. Manuela, impegnata nei preparativi dell’imminente matrimonio con Niko, dovrà affrontare un difficile dilemma.
Le trame di Un posto al sole del 26 febbraio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 26 febbraio 2026: Rosa gelosa di Pino
Le trame di UPAS di giovedì 26 febbraio 2026: malgrado la storia con Damiano la donn...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 2 febbraio 2026: Rosa e Damiano sono al capolinea
Le trame di UPAS di lunedì 2 febbraio 2026: la storia tra Renda e la Picariello risc...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 5 febbraio 2026: Whoopi Goldberg chiede aiuto a Raffaele
Le trame di UPAS di giovedì 5 febbraio 2026: Mrs Price svela finalmente il vero moti...
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 13 febbraio 2026: la delusione di Eleanor Price (Whoopi Goldberg)
Le trame di UPAS di venerdì 13 febbraio 2026: l'incontro con la famiglia Buonocore n...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 18 febbraio 2026: Greta rischia la vita ed Eduardo viene scoperto
Le trame di UPAS di mercoledì 18 febbraio 2026: la madre di Cristina è in gravi cond...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026: il Festival fa litigare il cast
Le trame di Un Posto al Sole per la settimana dal 23 al 27 febbraio 2026: ritorni e ...
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 3 febbraio 2026: Whoopi scopre uno dei tesori di Napoli
Le trame di UPAS di martedì 3 febbraio 2026: Raffaele porta Mrs Price in un posto un...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 11 febbraio 2026: è il grande giorno per Whoopi Goldberg
Le trame di UPAS di mercoledì 11 febbraio 2026: Eleanor incontra Imma e Ciro ed Edua...