Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 27 febbraio 2026: nuova minaccia per Damiano

Le trame di UPAS di venerdì 27 febbraio 2026: il sentimento ancora vivo per Pino confonde Rosa. Anna delude le speranze di Gianluca

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6895.

Dove eravamo rimasti il 26 febbraio 2026

Proiettata nella sua vita con Damiano, Rosa realizza che anche Pino sta andando avanti con la sua. Cristina prova a mascherare il dolore dietro un’allegria forzata, ma Marina capisce che la ragazza ha bisogno di aiuto. Intanto Gianluca è sempre più preso da Anna e Alberto si ritroverà di nuovo faccia a faccia con la giovane.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 27 febbraio 2026

La cena al ristorante rischia di diventare un detonatore del conflitto interiore di Rosa, divisa tra l’amore per Damiano e un sentimento ancora vivo per Pino. Gianluca avrà un delicato confronto con Anna che deluderà tutte le sue aspettative sulla loro storia. Manuela, impegnata nei preparativi dell’imminente matrimonio con Niko, dovrà affrontare un difficile dilemma.

Le trame di Un posto al sole del 26 febbraio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

UPAS, Rosa

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 26 febbraio 2026: Rosa gelosa di Pino

Le trame di UPAS di giovedì 26 febbraio 2026: malgrado la storia con Damiano la donn...
UPAS, Rosa e Damiano

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 2 febbraio 2026: Rosa e Damiano sono al capolinea

Le trame di UPAS di lunedì 2 febbraio 2026: la storia tra Renda e la Picariello risc...
UPAS, Whoopi Goldberg con Raffaele

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 5 febbraio 2026: Whoopi Goldberg chiede aiuto a Raffaele

Le trame di UPAS di giovedì 5 febbraio 2026: Mrs Price svela finalmente il vero moti...
UPAS, Raffaele e Whoopi Goldberg

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 13 febbraio 2026: la delusione di Eleanor Price (Whoopi Goldberg)

Le trame di UPAS di venerdì 13 febbraio 2026: l'incontro con la famiglia Buonocore n...
UPAS, Roberto e Greta

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 18 febbraio 2026: Greta rischia la vita ed Eduardo viene scoperto

Le trame di UPAS di mercoledì 18 febbraio 2026: la madre di Cristina è in gravi cond...
Un posto al sole: Rosa

Un posto al sole, le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026: il Festival fa litigare il cast

Le trame di Un Posto al Sole per la settimana dal 23 al 27 febbraio 2026: ritorni e ...
UPAS, Raffaele e Whoopi Goldberg

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 3 febbraio 2026: Whoopi scopre uno dei tesori di Napoli

Le trame di UPAS di martedì 3 febbraio 2026: Raffaele porta Mrs Price in un posto un...
UPAS, Raffaele e Whoopi Goldberg

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 11 febbraio 2026: è il grande giorno per Whoopi Goldberg

Le trame di UPAS di mercoledì 11 febbraio 2026: Eleanor incontra Imma e Ciro ed Edua...
UPAS, Whoopi Goldberg con Raffaele

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 12 febbraio 2026: Whoopi Goldberg confessa finalmente la verità

Le trame di UPAS di giovedì 12 febbraio 2026: Eleanor si rivela a Imma e Ciro, Eduar...

Explore Minnesota

Benvenuti nelle Twin Cities

Arte, musica e sapori tra Minneapolis e St. Paul

LEGGI

Personaggi

Can Yaman

Can Yaman
Christian Vieri

Christian Vieri
nicola-savino

Nicola Savino
Angelica Bove a X Factor

Angelica Bove

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963