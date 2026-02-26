Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 27 febbraio 2026: nuova minaccia per Damiano Le trame di UPAS di venerdì 27 febbraio 2026: il sentimento ancora vivo per Pino confonde Rosa. Anna delude le speranze di Gianluca

Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6895.

Dove eravamo rimasti il 26 febbraio 2026

Proiettata nella sua vita con Damiano, Rosa realizza che anche Pino sta andando avanti con la sua. Cristina prova a mascherare il dolore dietro un’allegria forzata, ma Marina capisce che la ragazza ha bisogno di aiuto. Intanto Gianluca è sempre più preso da Anna e Alberto si ritroverà di nuovo faccia a faccia con la giovane.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 27 febbraio 2026

La cena al ristorante rischia di diventare un detonatore del conflitto interiore di Rosa, divisa tra l’amore per Damiano e un sentimento ancora vivo per Pino. Gianluca avrà un delicato confronto con Anna che deluderà tutte le sue aspettative sulla loro storia. Manuela, impegnata nei preparativi dell’imminente matrimonio con Niko, dovrà affrontare un difficile dilemma.

