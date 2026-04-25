Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 27 aprile 2026: Eduardo si ribella Le trame di Un Posto al Sole per lunedì 27 aprile 2026: l'ipotesi di un colpo a Palazzo Palladini manda su tutte le furie Sabbiese. Un tranello per Bice

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Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6936.

Dove eravamo rimasti il 24 aprile 2026

Dopo che Angelo ed Eduardo hanno riparato i guasti elettrici a Palazzo Palladini, Rosa spera che il fratello possa finalmente mantenere se stesso e la famiglia grazie a quel lavoro, mentre Rino, Angelo e Stella vorrebbero coinvolgerlo in un nuovo colpo da mettere a segno in un luogo molto familiare. Manuela, in disaccordo con la gemella, decide di andare avanti nella conoscenza del padre; Serena è scossa da un incubo in cui riaffiorano ricordi confusi del passato. Guido e Mariella provano a far collaborare Sergio e Bice nella gestione del figlio.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 27 aprile 2026

Serena è ancora cauta su Maurizio, mentre Manuela è decisa a conoscere meglio suo padre. Micaela, pur restando apparentemente ostile, potrebbe rivedere la sua posizione grazie all’intervento di Samuel. La proposta di Rino di mettere a segno un colpo a Palazzo Palladini manda Eduardo su tutte le furie, ma Persico non sembra disposto a rinunciare al piano. Determinata a far incontrare Bice con Massaro per parlare di Gerry, Mariella tende una piccola trappola: l’incontro, però, non avrà l’esito sperato.

Le trame di Un posto al sole del 24 aprile 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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