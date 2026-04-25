Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 27 aprile 2026: Eduardo si ribella
Le trame di Un Posto al Sole per lunedì 27 aprile 2026: l'ipotesi di un colpo a Palazzo Palladini manda su tutte le furie Sabbiese. Un tranello per Bice
Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6936.
Dove eravamo rimasti il 24 aprile 2026
Dopo che Angelo ed Eduardo hanno riparato i guasti elettrici a Palazzo Palladini, Rosa spera che il fratello possa finalmente mantenere se stesso e la famiglia grazie a quel lavoro, mentre Rino, Angelo e Stella vorrebbero coinvolgerlo in un nuovo colpo da mettere a segno in un luogo molto familiare. Manuela, in disaccordo con la gemella, decide di andare avanti nella conoscenza del padre; Serena è scossa da un incubo in cui riaffiorano ricordi confusi del passato. Guido e Mariella provano a far collaborare Sergio e Bice nella gestione del figlio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Un Posto al Sole il 27 aprile 2026
Serena è ancora cauta su Maurizio, mentre Manuela è decisa a conoscere meglio suo padre. Micaela, pur restando apparentemente ostile, potrebbe rivedere la sua posizione grazie all’intervento di Samuel. La proposta di Rino di mettere a segno un colpo a Palazzo Palladini manda Eduardo su tutte le furie, ma Persico non sembra disposto a rinunciare al piano. Determinata a far incontrare Bice con Massaro per parlare di Gerry, Mariella tende una piccola trappola: l’incontro, però, non avrà l’esito sperato.
Le trame di Un posto al sole del 24 aprile 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 24 aprile 2026: Palazzo Palladini sotto attacco
Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 24 aprile 2026: la banda di Eduardo pensa a ...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 27 aprile al 1 maggio 2026: assalto a Palazzo Palladini (poi la soap salta)
Le trame di Un posto al sole per la settimana dal 27 aprile al 1 maggio 2026: la ban...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 30 marzo 2026: Serena nasconde un segreto inconfessabile
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 30 marzo 2026: la maggiore delle Cirillo non ...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026: furto clamoroso a Palazzo Palladini
Le trame di Un posto al sole per la settimana dal 20 al 24 aprile 2026: mentre le ge...
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 31 marzo 2026: Alberto tradisce Gianluca
Le trame di Un Posto al Sole di martedì 31 marzo 2026: l'avvocato impone ad Anna di ...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 23 aprile 2026: Michele è nei guai
Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 23 aprile 2026: lo scontro tra Stefano e Rob...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 2 aprile 2026: la piccola Nunzia sta male
Le trame di Un Posto al Sole per giovedì 2 aprile 2026: emergenza sanitaria per la f...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 1 aprile 2026: Cristina tradita da tutti (madre e amici)
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 1 aprile 2026: la ragazza abbandonata da G...