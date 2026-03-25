Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 26 marzo 2026: un imprevisto inguaia Manuela
Le trame di Un Posto al Sole per giovedì 26 marzo 2026: la gemella va in crisi per un evento inatteso tra nozze e laurea. Roberto si riavvicina a Greta
Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6914.
Dove eravamo rimasti il 25 marzo 2026
Roberto tenta di costruire un rapporto con la figlia. Greta si ritrova a fare i conti con l’uomo che nel recente passato aveva scombussolato la sua vita di coppia. Angosciata all’idea di perdere il lavoro, Lorenza muove a compassione Diego, che finisce per prenderla sotto la propria ala protettiva: riuscirà a convincere i suoi soci a non licenziarla? Tra arrivi attesi e ingerenze non richieste, le famiglie Poggi e Cirillo si preparano all’imminente matrimonio di Niko e Manuela.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 26 marzo 2026
Divisa tra la seduta di laurea e il suo matrimonio, Manuela si troverà di fronte a un imprevisto non messo in conto: come se la caverà? Roberto sembra comprendere che Greta sta attraversando un momento molto complicato e prova a starle accanto, mentre Cristina sembra aver ritrovato il buon umore.
Le trame di Un posto al sole del 25 marzo 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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