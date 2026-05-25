Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 26 maggio 2026: Anna mette in crisi Alberto Le trame di Un Posto al Sole di martedì 26 maggio 2026: la restauratrice prende una decisione inaspettata e Alberto non può farci nulla. Notte brava per Guido

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Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.961.

Dove eravamo rimasti il 25 maggio 2026

Dopo il confronto con Alberto, Rossella è in crisi e non sa come comportarsi con Gianluca. Alberto, spinto dall’amore per Anna, prenderà una drastica decisione. Manuela riceverà da Maurizio una notizia che sarà per lei un’ulteriore delusione. Guido e Mariella verranno incastrati da Bice in una cena a quattro con Massaro.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 26 maggio 2026

Rossella è divisa tra lealtà e responsabilità, Anna prende in contropiede Alberto con una decisione inattesa. Le gemelle incrociano le spade e a finirci in mezzo, come al solito, è Samuel. Guido e Mariella, reduci da una notte sregolata, sottovalutano l’istinto da segugio di Cotugno.

Le trame di Un posto al sole del 25 maggio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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