Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 26 giugno 2026: Raffaele sotto accusa per il furto Le trame di UPAS di venerdì 26 giugno 2026: il portiere non si dà pace per il colpo a casa di Ferri. La leggerezza che ha spianato la strada ai ladri

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Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20:50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.980.

Dove eravamo rimasti il 25 giugno 2026

Angelo e Rino riescono a portare a termine il colpo a casa di Roberto Ferri, e Grillo, che ufficialmente indaga sul furto, comincerà a tessere la sua tela per incastrare Eduardo. Guido convince Sergio ad invitare Bice a cena, ma le cose potrebbero mettersi molto male.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 26 giugno 2026

Dopo il furto a Palazzo Palladini, Raffaele non si dà pace per aver lasciato le chiavi dei condomini incustodite. E mentre Eduardo sta per venire a conoscenza di quello che è successo, Angelo sembra non avere altra scelta che portare avanti il piano di Grillo. Alberto prova a riportare un po’ di normalità nella sua vita, ma il pensiero di Anna non sembra abbandonarlo. Vittima dell’ansia da prestazione in vista della serata con Bice, Massaro vivrà momenti di puro panico.

Le trame di Un posto al sole del 25 giugno 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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