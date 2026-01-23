Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 26 gennaio 2026: la richiesta inattesa di Whoopi Goldberg Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 26 gennaio 2026: la ricca americana Eleonor Price è affascinata da Palazzo Palladini ed esprime un desiderio inatteso

Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6871.

Dove eravamo rimasti il 23 gennaio 2026

Marina e Roberto sono pronti a rilanciare i Cantieri e l’occasione si presenta con l’atteso arrivo di una misteriosa cliente americana. In pressing con Stella, Eduardo è impaziente di partecipare a un colpo per fare un po’ di soldi, ma deve fare i conti con la cautela e l’autorità dello zio Rino. Nel frattempo, loro malgrado, Guido e Mariella risultano sempre più coinvolti nella questione dei soldi in sospeso tra Bice e Cotugno.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 26 gennaio 2026

Dopo la goffa ma simpatica accoglienza di Raffaele, Roberto Ferri e Marina faranno gli onori di casa a Eleonor Price, la ricca cliente americana che resterà così affascinata da Palazzo Palladini da rivolgere ai due una richiesta molto particolare. Gianluca farà una conoscenza molto speciale al corso per alcolisti. Alberto tenterà a suo modo di ricucire il rapporto con il figlio. Intanto Guido e Mariella sono determinati a mettere alle strette Bice affinché restituisca i soldi a Cotugno.

Le trame di Un posto al sole del 23 gennaio 2026

