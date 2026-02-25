Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 26 febbraio 2026: Rosa gelosa di Pino Le trame di UPAS di giovedì 26 febbraio 2026: malgrado la storia con Damiano la donna prova ancora qualcosa per il postino. Rivalità Gianluca-Alberto per Anna

Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6894.

Dove eravamo rimasti il 25 febbraio 2026

Ferri continua ad avere difficoltà nel rapportarsi alla figlia: una spiazzante scoperta sugli istanti precedenti l’incidente restituisce un quadro più complesso dello stato d’animo di Cristina. Malgrado il sentimento che li unisce, Ornella fatica a superare il momento di crisi con Raffaele. Mariella ritira il veto su Sanremo, mentre Michele inizia a comprendere quanto sia stressante dirigere la radio.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 26 febbraio 2026

Proiettata nella sua vita con Damiano, Rosa realizza che anche Pino sta andando avanti con la sua. Cristina prova a mascherare il dolore dietro un’allegria forzata ma Marina capisce che la ragazza ha bisogno di aiuto. Intanto Gianluca è sempre più preso da Anna e Alberto si ritroverà di nuovo faccia a faccia con la giovane.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

