Un posto al sole, anticipazioni oggi (26 dicembre): tensione alle stelle tra Diego e Ida. Raffaele interviene
Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 26 dicembre 2025: tra l’azzardo di Stella e le tensioni tra Diego e Ida, mentre Micaela affronta il caso Jimmy.
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6850.
Dove eravamo rimasti il 25 dicembre 2025
Raffaele, con un po’ di malinconia, si prepara a vivere il suo ultimo Natale come portiere di Palazzo Palladini. Damiano prende un’iniziativa inaspettata che lascia Rosa disorientata. Intanto, Sasà e Castrese trascorrono il 25 insieme a Mariella e Guido.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 26 dicembre 2025
Nonostante Eduardo abbia preso le distanze da Stella, lei non ha intenzione di rinunciare a lui e si renderà protagonista di un gesto molto azzardato. Raffaele e Ornella vanno a trovare Diego e Ida e si accorgono della forte tensione nella coppia. Micaela, dopo aver trascorso il Natale con il figlio, decide di parlare con Manuela e Niko sulla situazione che si è creata tra Jimmy e i suoi amici.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
