Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole, anticipazioni oggi (26 dicembre): tensione alle stelle tra Diego e Ida. Raffaele interviene

Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 26 dicembre 2025: tra l’azzardo di Stella e le tensioni tra Diego e Ida, mentre Micaela affronta il caso Jimmy.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6850.

Dove eravamo rimasti il 25 dicembre 2025

Raffaele, con un po’ di malinconia, si prepara a vivere il suo ultimo Natale come portiere di Palazzo Palladini. Damiano prende un’iniziativa inaspettata che lascia Rosa disorientata. Intanto, Sasà e Castrese trascorrono il 25 insieme a Mariella e Guido.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 26 dicembre 2025

Nonostante Eduardo abbia preso le distanze da Stella, lei non ha intenzione di rinunciare a lui e si renderà protagonista di un gesto molto azzardato. Raffaele e Ornella vanno a trovare Diego e Ida e si accorgono della forte tensione nella coppia. Micaela, dopo aver trascorso il Natale con il figlio, decide di parlare con Manuela e Niko sulla situazione che si è creata tra Jimmy e i suoi amici.

Le trame di Un posto al sole del 25 dicembre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Un posto al sole 25 dicembre 2025

Un posto al sole, le anticipazioni di oggi (25 dicembre): l''ultimo' Natale di Raffaele è tristissimo

Le trame di Un Posto al Sole per giovedì 25 dicembre 2025: l’ultimo Natale da portie...
UPAS, Otello e Raffaele

Un posto al sole (lunedì 22 dicembre), Otello parte e Raffaele riceve una notizia choc: cosa vedremo oggi

Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 22 dicembre 2025: indagini sulle rapine per D...
Un posto al sole, anticipazioni settimanali puntate: Raffaele Giordano

Un Posto al Sole, il Natale più triste di Raffaele Giordano (verso l'addio): cosa succede nella soap

Le trame disponibili per la settimana dal 22 al 26 dicembre: indagini sulle rapine, ...
UPAS, Gennaro Gagliotti

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 12 dicembre 2025: il piano di Gennaro incontra un nuovo ostacolo

Le trame di UPAS di venerdì 12 dicembre 2025: Alice se ne va ed Elena va in crisi. N...
Nina Soldano

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 4 dicembre 2025: Marina in crisi per colpa della nipote

Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 4 dicembre 2025: Renato si isola, il futuro ...
UPAS, Gennaro e il suo caporale

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 15 dicembre 2025: l'incubo di Gennaro torna a tormentarlo

Le trame di UPAS di lunedì 15 dicembre 2025: il "caporale" Okoro minaccia Gagliotti,...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 11 dicembre 2025: colpo di scena sul destino di Raffaele

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 11 dicembre 2025: colpo di scena sul destino di Raffaele

Le trame di UPAS di giovedì 11 dicembre 2025: l'assemblea di condominio per il porti...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 18 dicembre 2025: la grande speranza dell'ex di Rossella

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 18 dicembre 2025: la grande speranza dell'ex di Rossella

Le trame di UPAS per giovedì 18 dicembre 2025: Riccardo può diventare primario, ment...
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 5 dicembre 2025: Raffaele prepara il suo ultimo presepe

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 5 dicembre 2025: Raffaele prepara il suo ultimo presepe

Le trame di UPAS di venerdì 5 dicembre 2025: Eduardo rischia di commettere un errore...

Enel

Facile, immediato, gratuito

Nuovo numero assistenza clienti Enel

LEGGI

Personaggi

Gerry Scotti La Ruota della Fortuna

Diego Fornaciari
Damiano Gavino

Damiano Gavino
Irene Giancontieri

Irene Giancontieri
Franco Nero

Franco Nero

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963