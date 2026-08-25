Un Posto al Sole, le anticipazioni del 26 agosto: Clara a un bivio con Eduardo, Marina teme il peggio Ecco in dettaglio che cosa succederà nella puntata di mercoledì, tra segreti a rischio, rapporti in fase di rottura e una sorprendente svolta all'orizzonte per Greta.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Dopo due settimane di pausa estiva, Un Posto al Sole è tornato in onda lunedì 24 agosto e riprende subito a sciogliere i nodi (cruciali) lasciati in sospeso. Nella puntata di mercoledì 26 agosto, in onda come sempre su Rai 3 alle 20:50, i sentimenti, i segreti e le conseguenze delle scelte sbagliate saranno al centro delle vicende di Palazzo Palladini. In primo piano ci sono Clara ed Eduardo, ma anche Marina, Roberto e Greta, con una novità destinata a cambiare gli equilibri delle prossime settimane. Ecco qui sotto tutti i dettagli e le anticipazioni dell’episodio.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di mercoledì 26 agosto: Clara ed Eduardo a un bivio

Nella puntata di Un Posto al Sole in arrivo mercoledì 26 agosto, Eduardo continua a inseguire un obiettivo che, per lui, appare sempre più complicato: recuperare il rapporto con Clara. Dopo quanto accaduto, però, la giovane non sembra pronta a lasciarsi alle spalle la delusione né a fidarsi di nuovo delle promesse di Eduardo.

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Nel corso dell’episodio, Eduardo proverà a riavvicinarsi a Clara, cercando un confronto e forse una possibilità di riscatto. Ma lei dovrà interrogarsi seriamente sul proprio futuro: esiste ancora un terreno solido su cui ricostruire la coppia oppure è arrivato il momento di chiudere definitivamente questa storia?

Intanto, il confronto con Stella ha lasciato Clara provata e piena di dubbi. Accanto a lei, Rosa e Damiano cercheranno di offrirle sostegno pratico ed emotivo, diventando due punti di riferimento in una fase in cui ogni decisione sembra pesare più del solito. Eduardo, invece, resta sempre più isolato: la solitudine e il senso di colpa potrebbero spingerlo a cercare una via di fuga nei comportamenti che in passato lo hanno già trascinato verso il basso.

Marina, Roberto e il segreto con Mori a rischio

A Palazzo Palladini non mancheranno poi le tensioni. Tra Marina e Roberto persiste un clima freddo e lontano dalla serenità, e proprio questa distanza rende Marina ancora più vulnerabile. La Giordano inizierà infatti a temere che il suo accordo segreto con Mori – fondare una nuova radio destinata a fare concorrenza a Radio Golfo – sia stato scoperto.

Al Caffè Vulcano, nel frattempo, Lorenza teme una figuraccia che potrebbe avere conseguenze molto serie. La donna sospetta che Samuel abbia ascoltato accidentalmente una telefonata dal contenuto compromettente: se avesse davvero sentito tutto, Lorenza rischierebbe di finire nei guai.

Greta e la possibile svolta nella puntata di giovedì 27 agosto 2026

Le anticipazioni della puntata di giovedì 27 agosto 2026 aprono infine uno scenario importante per Greta Fournier. Dopo il recente riavvicinamento con Roberto, Greta lo incontrerà di nuovo perché deve comunicargli qualcosa di rilevante. La trama non anticipa subito di cosa si tratti, ma i dettagli delle puntate successive aiutano a unire i puntini. Greta avrebbe infatti ricevuto una proposta di lavoro che potrebbe portarla da Napoli a Salerno. Per ora non è stata annunciata una partenza né è noto quale incarico le sia stato proposto, ma la possibilità che Greta lasci Napoli esiste eccome. Staremo a vedere cosa succederà.

Quando e dove vedere Un Posto al Sole in tv e streaming

Un Posto al Sole va in onda in tv su Rai 3, dal lunedì al venerdì, alle ore 20:50. È inoltre disponibile alla visione su RaiPlay, sia in in diretta streaming che a seguire, in modalità on demand.

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