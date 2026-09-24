Un posto al sole, Grillo ha i giorni contati: Damiano lo mette sotto pressione Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 25 settembre 2026: Renda è convinto che l'ispettore nasconda qualcosa su Eduardo. Al Vulcano è ormai guerra aperta

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Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai della città partenopea, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7035.

Dove eravamo rimasti il 24 settembre 2026

Damiano si mette sulle tracce di Eduardo, mentre Grillo, temendo che possa avvicinarsi troppo alla verità, osserva con attenzione e prudenza ogni sua mossa. La tensione al Vulcano si fa sempre più incandescente, tanto da spingere Samuel a compiere un insolito colpo di testa. Felice delle lezioni di yoga condivise con Guido, Mariella si diverte a punzecchiare Cerruti.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 25 settembre 2026

Spinto dal sospetto che Grillo sia legato alla scomparsa di Eduardo, Damiano decide di vederci chiaro. Nel frattempo Alberto fa visita ogni giorno, con rinnovata speranza, a Gianluca e scoprirà che, a volte, proprio le persone più inaspettate possono offrire parole di grande conforto. Dopo il licenziamento di Micaela, i rapporti tra Nunzio e Samuel peggiorano ulteriormente, con i due sempre più ai ferri corti.

Le trame di Un posto al sole del 24 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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