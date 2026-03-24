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Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 25 marzo 2026: l'amore inconfessabile di Greta

Le trame di Un Posto al Sole per mercoledì 25 marzo 2026: la madre di Cristina deve fare i conti con l'uomo che ha stravolto la sua vita di coppia

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Redazione

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Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6913.

Dove eravamo rimasti il 24 marzo 2026

Ornella, desiderosa di novità, ha provato a scardinare le abitudini di Raffaele. Intanto tra Lorenza e Diego è scattato un momento di pericolosa vicinanza. Dopo aver visto Eduardo insieme ad Angelo, Grillo ha iniziato a sospettare che anche Damiano fosse coinvolto nei furti. In casa, Cristina ha continuato a creare problemi, arrivando a scontrarsi anche con Marina.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 25 marzo 2026

Roberto tenta di costruire un rapporto con la figlia. Greta si ritrova a fare i conti con l’uomo che nel recente passato aveva scombussolato la sua vita di coppia. Angosciata all’idea di perdere il lavoro, Lorenza muove a compassione Diego, che finisce per prenderla sotto la propria ala protettiva: riuscirà a convincere i suoi soci a non licenziarla? Tra arrivi attesi e ingerenze non richieste, le famiglie Poggi e Cirillo si preparano all’imminente matrimonio di Niko e Manuela.

Le trame di Un posto al sole del 24 marzo 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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