Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 25 maggio 2026: Alberto prende una decisione drastica
Le trame di Un posto al sole di lunedì 25 maggio 2026: dopo aver salvato Anna l'avvocato Palladini deve fare una scelta. Rossella in crisi per Gianluca
Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.961.
Dove eravamo rimasti il 22 maggio 2026
Alberto è sempre più invischiato nella complicata relazione con Anna. Rossella è alle prese con un dilemma etico, avendoli visti insieme e sapendo della storia tra Anna e Gianluca. Serena, frustrata dopo il confronto con la madre, si confida con Filippo: è preoccupata per Manuela. Damiano e Manuel si accordano per un innocente raggiro ai danni di Rosa, ma complice lo scooter che non parte e i troppi pensieri che passano per la testa della donna, la sua reazione potrebbe essere negativa.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 25 maggio 2026
Dopo il confronto con Alberto, Rossella è in crisi e non sa come comportarsi con Gianluca. Alberto spinto dall’amore per Anna prenderà una drastica decisione. Manuela riceverà da Maurizio una notizia che sarà per lei un’ulteriore delusione. Guido e Mariella verranno incastrati da Bice in una cena a quattro con Massaro.
Le trame di Un posto al sole del 22 maggio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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