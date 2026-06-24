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Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 25 giugno 2026: Grillo incastra Eduardo

Le trame di UPAS di giovedì 25 giugno 2026: il colpo a casa Ferri va a segno e l'ispettore fa di tutto per coinvolgere Sabbiese. Sergio invita Bice ma trema

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Redazione

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Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.979.

Dove eravamo rimasti il 24 giugno 2026

Con la partenza di Ferri e Marina, Angelo e Rino decidono di entrare in azione e portare a termine il furto a Palazzo, mentre Grillo attende il momento di farla pagare all’ignaro Eduardo. Ma qualcuno potrebbe correre un grave rischio. Col supporto di Niko, Manuela deve fare i conti con la drammatica rivelazione che Monica le ha fatto riguardo a Maurizio, e decidere se parlare o no con Micaela, che intanto pare aver intuito che le stanno nascondendo qualcosa.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 25 giugno 2026

Angelo e Rino riescono a portare a termine il colpo a casa di Roberto Ferri, e Grillo, che ufficialmente indaga sul furto, comincerà a tessere la sua tela per incastrare Eduardo. Guido convince Sergio ad invitare Bice a cena, ma le cose potrebbero mettersi molto male.

Le trame di Un posto al sole del 24 giugno 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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