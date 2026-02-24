Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 25 febbraio 2026: la verità sull'incidente di Cristina Le trame di UPAS di mercoledì 25 febbraio 2026: Ferri scopre un nuovo dettaglio sul dramma che ha coinvolto la figlia. Michele in difficoltà in radio

Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6893.

Dove eravamo rimasti il 24 febbraio 2026

Nonostante Cristina sia ancora inquieta, la vicinanza degli amici le restituisce un po’ di serenità. Quando però Marina prova a rassicurarla sull’affetto del padre, la ragazza le riversa addosso tutta la sua sofferenza. Ornella confida a Giulia che la ferita provocata da Raffaele è ancora lontana dal rimarginarsi. E mentre il Festival di Sanremo diventa motivo di scontro tra Guido e Mariella, la serata potrebbe riservare loro più di una sorpresa.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 25 febbraio 2026

Ferri continua ad avere difficoltà nel rapportarsi alla figlia: una spiazzante scoperta sugli istanti precedenti l’incidente offrirà un quadro più complesso dello stato d’animo di Cristina. Malgrado il sentimento che li unisce, Ornella fatica a superare il momento di crisi con Raffaele. Mariella ritira il veto su Sanremo. Michele inizia a comprendere quanto sia stressante dirigere la radio.

Le trame di Un posto al sole del 24 febbraio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

