Un posto al sole, il Vulcano esplode: Samuel fa una pazzia
Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 24 settembre 2026: Damiano si mette alla ricerca di Eduardo (sotto gli occhi di Grillo) e il cuoco fa un colpo di testa
Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.034.
Dove eravamo rimasti il 23 settembre 2026
Rosa e Clara, dopo aver scoperto che Eduardo ha lasciato tutti i suoi effetti personali in casa, decidono di coinvolgere Damiano. La tensione che si respira al Vulcano, con Samuel e Micaela, costringe Diego, Nunzio e Silvia a prendere una decisione ormai inevitabile. Mariella convince Guido a fare una sessione di yoga di prova: lei ne è entusiasta, ma lui non reagisce allo stesso modo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Un Posto al Sole il 24 settembre 2026
Damiano si mette sulle tracce di Eduardo; Grillo, temendo che possa avvicinarsi troppo alla verità, segue con attenzione e prudenza ogni sua mossa. Intanto, al Vulcano, la tensione diventa sempre più incandescente fino a spingere Samuel a un insolito colpo di testa. Soddisfatta delle lezioni di yoga condivise con Guido, Mariella si diverte a punzecchiare Cerruti.
Le trame di Un posto al sole del 23 settembre 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, per una protagonista è il momento dell'addio: chi va via
Le trame di Un Posto al Sole per mercoledì 23 settembre 2026: mentre Damiano viene c...
Un posto al sole, Damiano scopre la verità su Eduardo: Grillo trema
Le trame di UPAS per la settimana dal 21 al 25 settembre 2026: Renda indaga sulla sc...
Un posto al sole, Micaela all'attacco di Lorenza: il Vulcano esplode
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 16 settembre 2026: mentre Eduardo è in bal...
Un posto al sole, Damiano corre un grave pericolo: chi lo minaccia
Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 18 settembre 2026: il poliziotto è nel mirin...
Un posto al sole, una protagonista se ne deve andare: cacciata in tronco
Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 17 settembre 2026: per placare le tensioni a...
Un posto al sole, non c'è scampo per Marina: è stata incastrata
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 21 settembre 2026: mentre Ferri indaga sui fo...
Un posto al sole, Eduardo non è fuggito con Stella: la verità è sconcertante
Le trame di Un Posto al Sole di martedì 15 settembre 2026: la scomparsa di Sabbiese ...
Un posto al sole, Samuel attento: Lorenza ti prepara una trappola
Le trame di UPAS di venerdì 11 settembre 2026: al Vulcano la rivalità tra lo chef e ...