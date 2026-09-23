Un posto al sole, il Vulcano esplode: Samuel fa una pazzia Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 24 settembre 2026: Damiano si mette alla ricerca di Eduardo (sotto gli occhi di Grillo) e il cuoco fa un colpo di testa

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Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.034.

Dove eravamo rimasti il 23 settembre 2026

Rosa e Clara, dopo aver scoperto che Eduardo ha lasciato tutti i suoi effetti personali in casa, decidono di coinvolgere Damiano. La tensione che si respira al Vulcano, con Samuel e Micaela, costringe Diego, Nunzio e Silvia a prendere una decisione ormai inevitabile. Mariella convince Guido a fare una sessione di yoga di prova: lei ne è entusiasta, ma lui non reagisce allo stesso modo.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 24 settembre 2026

Damiano si mette sulle tracce di Eduardo; Grillo, temendo che possa avvicinarsi troppo alla verità, segue con attenzione e prudenza ogni sua mossa. Intanto, al Vulcano, la tensione diventa sempre più incandescente fino a spingere Samuel a un insolito colpo di testa. Soddisfatta delle lezioni di yoga condivise con Guido, Mariella si diverte a punzecchiare Cerruti.

Le trame di Un posto al sole del 23 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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