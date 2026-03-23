Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 24 marzo 2026: Diego rischia una pericolosa sbandata
Le trame di Un Posto al Sole di martedì 24 marzo 2026: le tensioni con Ida avvicinano il ragazzo a Lorenza. Damiano sospettato per colpa di Eduardo
Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6912.
Dove eravamo rimasti il 23 marzo 2026
Qualcuno è vicino a scoprire che Eduardo è tornato sulla cattiva strada ed è entrato nella banda dei fratelli Esposito. Per la prima volta Diego, stanco delle tensioni con Ida, si mostra severo con Lorenza, rimproverandola per i continui ritardi al lavoro. Monica, esuberante come sempre, torna a Palazzo Palladini per benedire la coppia dei futuri sposi.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 24 marzo 2026
Ornella, desiderosa di novità, prova a scardinare le abitudini di Raffaele. Intanto tra Lorenza e Diego scatta un momento di pericolosa vicinanza. Dopo aver visto Eduardo insieme ad Angelo, Grillo inizia a sospettare che anche Damiano sia coinvolto nei furti. In casa, Cristina continua a creare problemi, arrivando a scontrarsi anche con Marina.
Le trame di Un posto al sole del 23 marzo 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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