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Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 24 luglio 2026: il tradimento di Ornella

Le trame di UPAS di venerdì 24 luglio 2026: la dottoressa cede alla corte di Vanni, Raffaele non deve saperlo. Ultimatum di Marina a Roberto

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Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.000.

Dove eravamo rimasti il 23 luglio 2026

Marina continua a soffrire la presenza di Greta nella vita di Ferri, mentre Roberto non esiterà a lanciare una provocazione a Stefano Mori. Dopo aver assistito all’intervento di Rossella al convegno, Nunzio si confronterà di nuovo con lei sulla proposta del dottor Marquez. Di ritorno dalla visita dallo psicologo con Jimmy, Micaela dovrà fare i conti anche con le sue fragilità.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 24 luglio 2026

Ornella riceve un invito da Vanni e, sempre più sensibile al suo fascino, potrebbe vederlo di nascosto da Raffaele. Michele si trova suo malgrado a subire le conseguenze dello scontro tra Ferri e Stefano Mori. Marina è stanca della frequentazione tra Roberto e Greta e rivolge al marito una richiesta che ha il sapore di un ultimatum. Samuel, Micaela e Jimmy raggiungono Nunzio e Rossella in vacanza in Calabria, con Manuela in apprensione per quella iniziativa della sorella.

Le trame di Un posto al sole del 23 luglio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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