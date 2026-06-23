Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 24 giugno 2026: scatta il furto a casa Ferri
Le trame di UPAS di mercoledì 24 giugno 2026: Roberto e Marina partono e Angelo e Rino si mettono in azione per svaligiare l'appartamento. Ma qualcuno è a rischio
Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.978.
Dove eravamo rimasti il 23 giugno 2026
Il drammatico confronto con Monica e le sue rivelazioni su Maurizio getteranno Manuela nello sconforto. Nonostante l’impegno di Raffaele, una giornata di svago si trasformerà nell’ennesima occasione per far scattare la tensione fra Ida e Diego, che è sempre più ammaliato da Lorenza. Dopo una chiacchierata con la figlia, Silvia farà capire a Michele che Rossella è molto più concentrata sul proprio futuro di quanto lui creda.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 24 giugno 2026
Con la partenza di Ferri e Marina, Angelo e Rino decidono di entrare in azione e portare a termine il furto a Palazzo, mentre Grillo attende il momento di farla pagare all’ignaro Eduardo. Ma qualcuno potrebbe correre un grave rischio. Col supporto di Niko, Manuela deve fare i conti con la drammatica rivelazione che Monica le ha fatto riguardo a Maurizio, e decidere se parlare o no con Micaela, che intanto pare aver intuito che le stanno nascondendo qualcosa.
Le trame di Un posto al sole del 23 giugno 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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