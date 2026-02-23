Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 24 febbraio 2026: la furia di Ornella non si placa
Le trame di UPAS di martedì 24 febbraio 2026: tra la dottoressa e il portiere la tensione non accenna a diminuire. E anche Sanremo diventa motivo di scontro
Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6892.
Dove eravamo rimasti il 23 febbraio 2026
È un periodo di ritorni importanti a Palazzo Palladini ma anche di partenze. Raffaele e Ornella hanno davvero superato il momento di crisi o la presenza di Eleanor rischia di riaprire le ferite? Intanto Cristina si trasferisce a casa del padre per riprendersi dall’infortunio e dal trauma subito, in cerca del sostegno e dell’affetto dei familiari.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 24 febbraio 2026
Nonostante Cristina sia ancora inquieta, la vicinanza degli amici le restituisce un po’ di serenità. Quando però Marina prova a rassicurarla sull’affetto del padre, la ragazza le riversa addosso tutta la sua sofferenza. Ornella confida a Giulia che la ferita provocata da Raffaele è ancora lontana dal rimarginarsi. E mentre il Festival di Sanremo diventa motivo di scontro tra Guido e Mariella, la serata potrebbe riservare loro più di una sorpresa.
Le trame di Un posto al sole del 23 febbraio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
