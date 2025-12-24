Un posto al sole, le anticipazioni di oggi: alla Vigilia di Natale torna il sereno tra Rosa e Damiano Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 24 dicembre 2025: Okoro rischia di mettere nei guai Gennaro, mentre Rosa e Damiano sembrano essersi ritrovati.

Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di «Un posto al sole», la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6848. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di oggi, mercoledì 24 dicembre di Upas.

Dove eravamo rimasti il 23 dicembre 2025

Roberto e Marina sono sempre più sotto pressione per mano di Gennaro Gagliotti, ma proprio quando stanno per prendere una decisione importante, qualcosa potrebbe cambiare drasticamente lo scenario. Eduardo comprende che Stella è un pericolo e si riavvicina a Clara. Rosa appare sempre più proiettata verso la relazione con Damiano, ma un gesto inaspettato di Pino potrebbe farle nascere dei dubbi. Intanto Michele chiede a Rossella notizie di Agata.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 24 dicembre 2025

Okoro rischia di mettere nei guai Gennaro, alimentando le speranze di rivalsa di Roberto e Marina. Sul fronte sentimentale, Rosa e Damiano, dopo anni di distanza, sembrano una coppia ritrovata. A Palazzo Palladini, ognuno a modo suo, ci si prepara a festeggiare la Vigilia di Natale.

Le trame di Un posto al sole del 23 dicembre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

