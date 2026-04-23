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Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 24 aprile 2026: Palazzo Palladini sotto attacco

Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 24 aprile 2026: la banda di Eduardo pensa a un colpo nell'edificio cuore della soap. Serena tormentata dagli incubi

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Redazione

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Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6935.

Dove eravamo rimasti il 23 aprile 2026

Roberto Ferri cerca di arginare l’ingombrante presenza di Stefano Mori nella sua vita privata e professionale, e Michele ne fa le spese. Cristina e Greta affrontano il presente con coraggio. Serena fa una scoperta importante sul padre delle gemelle. Mariella e Guido vengono ancora una volta trascinati nel caos esistenziale di Bice.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 24 aprile 2026

Dopo che Angelo ed Eduardo hanno riparato i guasti elettrici a Palazzo Palladini, Rosa spera che il fratello possa finalmente mantenere sé stesso e la famiglia grazie a quel lavoro, mentre Rino, Angelo e Stella vorrebbero coinvolgerlo in un nuovo colpo da mettere a segno in un luogo molto familiare. Manuela, in disaccordo con la gemella, decide di andare avanti nella conoscenza del padre; Serena è scossa da un incubo in cui riaffiorano ricordi confusi del passato. Guido e Mariella provano a far collaborare Sergio e Bice nella gestione del figlio.

Le trame di Un posto al sole del 23 aprile 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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