Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 24 aprile 2026: Palazzo Palladini sotto attacco
Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 24 aprile 2026: la banda di Eduardo pensa a un colpo nell'edificio cuore della soap. Serena tormentata dagli incubi
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6935.
Dove eravamo rimasti il 23 aprile 2026
Roberto Ferri cerca di arginare l’ingombrante presenza di Stefano Mori nella sua vita privata e professionale, e Michele ne fa le spese. Cristina e Greta affrontano il presente con coraggio. Serena fa una scoperta importante sul padre delle gemelle. Mariella e Guido vengono ancora una volta trascinati nel caos esistenziale di Bice.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 24 aprile 2026
Dopo che Angelo ed Eduardo hanno riparato i guasti elettrici a Palazzo Palladini, Rosa spera che il fratello possa finalmente mantenere sé stesso e la famiglia grazie a quel lavoro, mentre Rino, Angelo e Stella vorrebbero coinvolgerlo in un nuovo colpo da mettere a segno in un luogo molto familiare. Manuela, in disaccordo con la gemella, decide di andare avanti nella conoscenza del padre; Serena è scossa da un incubo in cui riaffiorano ricordi confusi del passato. Guido e Mariella provano a far collaborare Sergio e Bice nella gestione del figlio.
Le trame di Un posto al sole del 23 aprile 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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