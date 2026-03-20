Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 23 marzo 2026: viene a galla la verità su Eduardo Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 23 marzo 2026: qualcuno scopre che Sabbiese fa parte della banda degli Esposito. Diego sbotta con Lorenza per colpa di Ida

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Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6911.

Dove eravamo rimasti il 20 marzo 2026

Grillo continua a vessare e a provocare Damiano, mettendolo ulteriormente alla prova. Eduardo si vede costretto a prendere una decisione difficile. Raffaele e Ornella sono in allarme per la crisi tra Ida e Diego, che potrebbe cercare altrove un modo per distrarsi dai propri problemi. Intanto Alberto, sempre più in difficoltà, non riesce a togliersi Anna dalla testa.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 23 marzo 2026

Qualcuno è vicino a scoprire che Eduardo è tornato sulla cattiva strada e ora fa parte della banda dei fratelli Esposito. Per la prima volta Diego, stanco delle tensioni con Ida, si mostra severo con Lorenza, rimproverandola per i suoi continui ritardi sul lavoro. Infine, Monica, esuberante come sempre, fa ritorno a Palazzo Palladini per benedire la coppia dei futuri sposi.

Le trame di Un posto al sole del 20 marzo 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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