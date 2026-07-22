Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 23 luglio 2026: Greta distrugge Marina
Le trame di UPAS di giovedì 23 luglio 2026: la moglie di Ferri non tollera più la Fournier ma Roberto pensa solo alla vendetta su Mori. Jimmy crolla
Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.999.
Dove eravamo rimasti il 22 luglio 2026
Ferito dalla scoperta casuale appena fatta, Nunzio litiga con Rossella, caricandola di stress proprio a ridosso del suo intervento al congresso. Il giorno dell’incontro di Jimmy con lo psicologo è vicino e le tensioni fra Micaela e, dall’altro, Niko e Manuela non accennano a diminuire. Non sapendo più come arginare il desiderio di Manuel di vedere zio Eduardo, Rosa tenta una difficile mediazione con Damiano.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 23 luglio 2026
Marina continua a soffrire la presenza di Greta nella vita di Ferri, mentre Roberto non esiterà a lanciare una provocazione a Stefano Mori. Dopo aver assistito all’intervento di Rossella al convegno, Nunzio si confronterà di nuovo con lei sulla proposta del dottor Marquez. Di ritorno dalla visita dallo psicologo con Jimmy, Micaela dovrà fare i conti anche con le sue fragilità.
Le trame di Un posto al sole del 22 luglio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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