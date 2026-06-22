Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 23 giugno 2026: il dramma di Manuela Le trame di UPAS di martedì 23 giugno 2026: la ragazza affronta la madre per scoprire i segreti di Maurizio. Ma finirà nel baratro dello sconforto

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Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.977.

Dove eravamo rimasti il 22 giugno 2026

Dopo aver ascoltato i ricordi di Serena su ciò che Maurizio fece a Monica quando rimase incinta delle gemelle, Manuela decide di affrontare la madre per conoscere tutta la verità. Invitato da Raffaele a una giornata di svago a Palazzo con Ida e Joseph, Diego prova a dedicarsi alla famiglia, ma il pensiero di Lorenza resta ingombrante. Preoccupato per l’enorme mole di lavoro che si sta caricando sulle spalle, Michele innesca senza volerlo un duro confronto con Rossella sul suo futuro professionale, mettendola a dura prova.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 23 giugno 2026

Il drammatico confronto con Monica e le sue rivelazioni su Maurizio getteranno Manuela nello sconforto. Nonostante l’impegno di Raffaele, una giornata di svago si trasformerà nell’ennesima occasione per far scattare la tensione fra Ida e Diego, che è sempre più ammaliato da Lorenza. Dopo una chiacchierata con la figlia, Silvia farà capire a Michele che Rossella è molto più concentrata sul proprio futuro di quanto lui creda.

Le trame di Un posto al sole del 22 giugno 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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