Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 23 gennaio 2026: arriva Whoopi ed Eduardo vuole fare subito un colpo

Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6870.

Dove eravamo rimasti il 22 gennaio 2026

Dopo aver trovato un accordo sulla nomina del nuovo amministratore delegato dei Cantieri, Roberto e Marina si preparano ad accogliere, in un clima di curiosità e aspettative, un’intrigante cliente americana. Rosa, desiderosa di aiutare Clara a trovare una casa per la sua famiglia, si chiede se Damiano finga di non capire quale sarebbe la soluzione migliore per tutti. Eduardo ha fretta di procurarsi soldi. Guido, constatata la depressione post-traumatica di Cotugno, invita Mariella ad aprire gli occhi su Bice.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 23 gennaio 2026

Marina e Roberto sono pronti a rilanciare i Cantieri e l’occasione si presenta con l’atteso arrivo di una misteriosa cliente americana. In pressing con Stella, Eduardo è impaziente di partecipare a un colpo per fare un po’ di soldi, ma dovrà fare i conti con la cautela e l’autorità di suo zio Rino. Loro malgrado, Guido e Mariella sono sempre più coinvolti nella questione di soldi in sospeso tra Bice e Cotugno.

Le trame di Un posto al sole del 22 gennaio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

