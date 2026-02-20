Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 23 febbraio 2026: torna Ornella e Raffaele trema Le trame di Un Posto al Sole per lunedì 23 febbraio 2026: tra ritorni e partenze a Palazzo Palladini, Cristina si trasferisce dal padre mentre Raffaele e Ornella affrontano la loro crisi.

Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6891.

Dove eravamo rimasti il 20 febbraio 2026

Raffaele riesce a convincere Eleanor a riconciliarsi con Imma e Ciro; mentre i due festeggiano l’esito positivo della vicenda, un arrivo a sorpresa li coglie nel pieno dei festeggiamenti. Le condizioni di Cristina migliorano e la ragazza può essere dimessa dall’ospedale per raggiungere la casa di Roberto e Marina. Intanto Mariella e Salvatore fissano un appuntamento all’uomo scelto per Bice, a sua insaputa, per metterlo alla prova prima di presentarglielo, ma l’imprevisto è dietro l’angolo.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 23 febbraio 2026

È un periodo di ritorni importanti a Palazzo Palladini ma anche di partenze. Raffaele e Ornella hanno davvero superato il momento di crisi o la presenza di Eleanor potrebbe aver peggiorato le cose? Cristina si trasferisce a casa del padre per riprendersi dopo l’infortunio e il trauma subito: troverà nel padre e nei familiari il sostegno e l’affetto necessari per superare quel tragico momento?

Le trame di Un posto al sole del 20 febbraio 2026.

