Un posto al sole, le anticipazioni di oggi: Gagliotti mette in ginocchio Marina e Roberto
Un Posto al Sole, martedì 23 dicembre 2025: braccio di ferro tra Roberto, Marina e Gennaro Gagliotti, mentre Eduardo prende le distanze da Stella e Rosa vacilla per un gesto di Pino.
Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6847. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di oggi, martedì 23 dicembre di Upas.
Dove eravamo rimasti il 22 dicembre 2025
Damiano continua le indagini per rintracciare i responsabili delle rapine nelle gioiellerie, mentre Eduardo scopre che una persona a lui molto vicina potrebbe essere coinvolta nei furti. Otello si accinge a partire per Indica, e Raffaele riceve una notizia spiazzante che lo costringe a rivedere l’organizzazione dei giorni di Natale. Intanto, la ricerca di un regalo per Lollo porta Guido a fare un giro in un noto negozio di costruzioni-giocattolo.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 23 dicembre 2025
Roberto e Marina sono sempre più sopraffatti da Gennaro Gagliotti, ma proprio quando sembrano pronti a prendere una decisione importante, qualcosa potrebbe cambiare drasticamente la situazione. Eduardo capisce che Stella è un pericolo e si riavvicina a Clara. Rosa è sempre più proiettata verso la relazione con Damiano, ma un gesto inaspettato da parte di Pino le fa sorgere dei dubbi. Infine, Michele chiede a Rossella notizie di Agata.
Le trame di Un posto al sole del 22 dicembre 2025
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.
