Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole, le anticipazioni di oggi: Gagliotti mette in ginocchio Marina e Roberto

Un Posto al Sole, martedì 23 dicembre 2025: braccio di ferro tra Roberto, Marina e Gennaro Gagliotti, mentre Eduardo prende le distanze da Stella e Rosa vacilla per un gesto di Pino.

Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6847. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di oggi, martedì 23 dicembre di Upas.

Dove eravamo rimasti il 22 dicembre 2025

Damiano continua le indagini per rintracciare i responsabili delle rapine nelle gioiellerie, mentre Eduardo scopre che una persona a lui molto vicina potrebbe essere coinvolta nei furti. Otello si accinge a partire per Indica, e Raffaele riceve una notizia spiazzante che lo costringe a rivedere l’organizzazione dei giorni di Natale. Intanto, la ricerca di un regalo per Lollo porta Guido a fare un giro in un noto negozio di costruzioni-giocattolo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 23 dicembre 2025

Roberto e Marina sono sempre più sopraffatti da Gennaro Gagliotti, ma proprio quando sembrano pronti a prendere una decisione importante, qualcosa potrebbe cambiare drasticamente la situazione. Eduardo capisce che Stella è un pericolo e si riavvicina a Clara. Rosa è sempre più proiettata verso la relazione con Damiano, ma un gesto inaspettato da parte di Pino le fa sorgere dei dubbi. Infine, Michele chiede a Rossella notizie di Agata.

Le trame di Un posto al sole del 22 dicembre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

UPAS, Otello e Raffaele

Un posto al sole (lunedì 22 dicembre), Otello parte e Raffaele riceve una notizia choc: cosa vedremo oggi

Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 22 dicembre 2025: indagini sulle rapine per D...
Un posto al sole, anticipazioni settimanali puntate: Raffaele Giordano

Un Posto al Sole, il Natale più triste di Raffaele Giordano (verso l'addio): cosa succede nella soap

Le trame disponibili per la settimana dal 22 al 26 dicembre: indagini sulle rapine, ...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 11 dicembre 2025: colpo di scena sul destino di Raffaele

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 11 dicembre 2025: colpo di scena sul destino di Raffaele

Le trame di UPAS di giovedì 11 dicembre 2025: l'assemblea di condominio per il porti...
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 19 dicembre 2025: la decisione imprevista di Viola

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 19 dicembre 2025: la decisione imprevista di Viola

Le trame di UPAS per venerdì 19 dicembre 2025: la prof e il magistrato decidono di r...
UPAS, Gennaro e il suo caporale

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 16 dicembre 2025: arrestato il caporale, Gagliotti nel panico

Le trame di UPAS di martedì 16 dicembre 2025: per Gennaro si mette male, mentre c'è ...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 10 dicembre 2025: sorpresa inattesa per Filippo ai Cantieri

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 10 dicembre 2025: sorpresa inattesa per Filippo ai Cantieri

Le trame di UPAS per mercoledì 10 dicembre 2025: tra Alice e la famiglia è guerra. E...
UPAS, Rosa e Damiano

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 17 dicembre 2025: tutti i sogni di Rosa si realizzano

Le trame di UPAS per mercoledì 17 dicembre 2025: si rafforza il legame tra la Picari...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 18 dicembre 2025: la grande speranza dell'ex di Rossella

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 18 dicembre 2025: la grande speranza dell'ex di Rossella

Le trame di UPAS per giovedì 18 dicembre 2025: Riccardo può diventare primario, ment...
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 5 dicembre 2025: Raffaele prepara il suo ultimo presepe

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 5 dicembre 2025: Raffaele prepara il suo ultimo presepe

Le trame di UPAS di venerdì 5 dicembre 2025: Eduardo rischia di commettere un errore...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

Fiorenzo Madonna

Fiorenzo Madonna
Franco Nero

Franco Nero
Damiano Gavino

Damiano Gavino
John Hannah

John Hannah

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963