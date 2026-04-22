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Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 23 aprile 2026: Michele è nei guai

Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 23 aprile 2026: lo scontro tra Stefano e Roberto mette in difficoltà Saviani. Nuove scoperte sul padre delle gemelle

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Redazione

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Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6934.

Dove eravamo rimasti il 22 aprile 2026

Greta prova inutilmente a recuperare il rapporto con Cristina, mentre un colpo basso di Stefano Mori rende ancora più accesa la rivalità con Roberto. Persuaso da Iolanda, Maurizio decide di contattare Manuela per fare chiarezza sui motivi della sua lunga assenza dalla vita delle figlie. Intanto Nunzio e Rossella si trasferiscono alla Terrazza, dove vengono accolti con affetto da Giulia e Luca.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 23 aprile 2026

Roberto Ferri cerca di arginare l’ingombrante presenza di Stefano Mori nella sua vita privata e professionale, e Michele ne fa le spese. Cristina e Greta affrontano il presente con coraggio. Serena fa una scoperta importante sul padre delle gemelle. Mariella e Guido vengono ancora una volta trascinati nel caos esistenziale di Bice.

Le trame di Un posto al sole del 22 aprile 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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