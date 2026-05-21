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Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 22 maggio 2026: terribile scherzo a Rosa

Le trame di Un posto al sole di venerdì 22 maggio 2026: un gioco di Manuel e Damiano non va come previsto (e la Picariello la prende male). Anna in ospedale

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Redazione

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Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20:50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6955

Dove eravamo rimasti il 21 maggio 2026

Rendendosi conto che Anna è in pericolo, Alberto corre a casa sua per tentare di salvarla e la porta in ospedale: un’emergenza che rischia però di far emergere la loro relazione segreta. Manuela non si spiega il motivo per cui il padre non si faccia più sentire e Serena, sentendosi responsabile e sotto pressione, decide di contattare Monica per appurare la verità sul suo passato rapporto con Maurizio. Nel frattempo Rosa rivede Pino e tra i due sembra riaffiorare l’antica complicità.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 22 maggio 2026

Alberto è sempre più invischiato nella complicata relazione con Anna. Rossella è alle prese con un dilemma etico. Serena, frustrata dopo il confronto con la madre, si confida con Filippo: è preoccupata per Manuela. Damiano e Manuel si accordano per un innocente raggiro ai danni di Rosa, ma complice lo scooter che non parte e i troppi pensieri che passano per la testa della donna, la sua reazione potrebbe essere negativa.

Le trame di Un posto al sole del 21 maggio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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