Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 22 luglio 2026: Nunzio contro Rossella Le trame di UPAS di mercoledì 22 luglio 2026: durissimo litigio tra lo chef e la dottoressa, il rapporto è a rischio. Ed è guerra tra le gemelle per Jimmy

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Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.998.

Dove eravamo rimasti il 21 luglio 2026

In crisi dopo che Micaela ha dichiarato di volere che Jimmy vada a vivere con lei, Niko e Manuela si augurano che non stia facendo sul serio. Mentre Nunzio si gode le bellezze della Calabria, per Rossella si ripresenta un’opportunità difficile da rifiutare. La crisi tra Massaro e Bice sembra riaccendere le speranze di Cotugno, pronto a tornare in azione.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 22 luglio 2026

Ferito dalla scoperta casuale appena fatta, Nunzio litiga con Rossella, caricandola di stress proprio a ridosso del suo intervento al congresso. Il giorno dell’incontro di Jimmy con lo psicologo è vicino e le tensioni fra Micaela e, dall’altro, Niko e Manuela non accennano a diminuire. Non sapendo più come arginare il desiderio di Manuel di vedere zio Eduardo, Rosa tenta una difficile mediazione con Damiano.

Le trame di Un posto al sole del 21 luglio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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