Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 22 giugno 2026: Raffaele inguaia Diego
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 22 giugno 2026: il portiere cerca di aiutare il figlio ma fa solo peggio. Manuela cerca la verità su Maurizio
Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.976.
Dove eravamo rimasti il 19 giugno 2026
Jimmy continua a stare male per l’umiliazione subita in piscina da Matteo. Manuela vorrebbe andare con Niko e il figlio a trovare Maurizio ma Serena tenterà di dissuaderla, suscitando i sospetti della sorella: perché vuole tenerla lontana dal padre? Diego è turbato per il bacio dato a Lorenza ma lei reagisce in tutt’altra maniera. Guido e Mariella devono tenere a bada Bice, e i suoi tentativi di avere conferma della propria avvenenza con chiunque.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 22 giugno 2026
Dopo aver ascoltato i ricordi di Serena su ciò che Maurizio fece a Monica quando rimase incinta delle gemelle, Manuela decide di affrontare la madre per conoscere tutta la verità. Invitato da Raffaele a una giornata di svago a Palazzo con Ida e Joseph, Diego prova a dedicarsi alla famiglia, ma il pensiero di Lorenza resta ingombrante. Preoccupato per l’enorme mole di lavoro che si sta caricando sulle spalle, Michele innesca senza volerlo un duro confronto con Rossella sul suo futuro professionale, mettendola a dura prova.
Le trame di Un posto al sole del 19 giugno 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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