Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 22 gennaio 2026: ai Cantieri arriva una cliente straordinaria
Le trame di UPAS di giovedì 22 gennaio 2026: un'americana speciale sbarca a Napoli. Rosa ha dei dubbi su Damiano ed Eduardo smania per fare soldi facili con Stella
Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6869.
Dove eravamo rimasti il 21 gennaio 2026
È arrivato il momento di scegliere il nuovo amministratore delegato dei Cantieri e il nome proposto coglierà tutti di sorpresa. La convivenza a casa di Rosa comincia a diventare sempre più complicata, e per Clara e la sua famiglia è arrivato il momento di prendere una decisione importante. Samuel usa tutte le armi per superare Nunzio nelle preferenze di Micaela, mentre Rossella patisce il successo social del fidanzato.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 22 gennaio 2026
Dopo aver trovato un accordo sulla nomina del nuovo amministratore delegato dei Cantieri, Roberto e Marina si preparano ad accogliere, in un clima di curiosità e aspettative, un’intrigante cliente americana. Rosa, desiderosa di aiutare Clara a trovare una casa per la sua famiglia, si chiede se Damiano finga di non capire quale sarebbe la soluzione migliore per tutti. Eduardo ha fretta di procurarsi soldi. Guido, constatata la depressione post-traumatica di Cotugno, invita Mariella ad aprire gli occhi su Bice.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
