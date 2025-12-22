Trova nel Magazine
Un posto al sole (lunedì 22 dicembre), Otello parte e Raffaele riceve una notizia choc: cosa vedremo oggi

Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 22 dicembre 2025: indagini sulle rapine per Damiano ed esitazioni natalizie per Raffaele.

Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6846.

Dove eravamo rimasti il 19 dicembre 2025

Nell’episodio 6845, nonostante a parole si mostrino entrambi disinvolti, il legame tra Eduardo e Stella si fa sempre più intenso, ma la ragazza nasconde un grande segreto. Viola informa Ornella che lei ed Eugenio hanno deciso di riprovarci, mentre Rossella è rammaricata perché Riccardo non ha ottenuto la nomina a primario del reparto ospedaliero.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 22 dicembre 2025

Nell’episodio 6846, Damiano prosegue le indagini per individuare i responsabili delle rapine nelle gioiellerie, mentre Eduardo scopre che qualcuno a lui molto vicino potrebbe essere coinvolto nei furti. Otello si prepara a partire per l’India. Raffaele riceve una notizia spiazzante che lo costringe a rivedere l’organizzazione dei giorni di Natale. Intanto la ricerca di un regalo per Lollo dà modo a Guido di fare un giro in un noto negozio di costruzioni-giocattolo.

Le trame di Un posto al sole del 19 dicembre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Programmi

