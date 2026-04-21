Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 22 aprile 2026: colpo basso contro Ferri
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 22 aprile 2026: Stefano Mori all'attacco di Roberto. Maurizio si mette in contatto con Manuela e Nunzio "vince"
Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6933.
Dove eravamo rimasti il 21 aprile 2026
Manuela sembra disposta a tutto pur di ritrovare suo padre. Nel frattempo Maurizio, nuovamente ricoverato, appare sempre più rassegnato alla sua malattia. Rossella e Nunzio provano a restare fermi nelle proprie decisioni: riusciranno davvero a stare lontani?
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 22 aprile 2026
Greta prova invano a ricucire il rapporto con Cristina, mentre un colpo basso di Mori rende ancora più accesa la rivalità con Roberto. Spinto da Iolanda, Maurizio decide di contattare Manuela per fare finalmente chiarezza sulle ragioni della sua lunga assenza dalla vita delle figlie. Intanto Nunzio e Rossella si trasferiscono alla Terrazza, dove vengono accolti con affetto da Giulia e Luca.
Le trame di Un posto al sole del 21 aprile 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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