Un posto al sole, non c'è scampo per Marina: è stata incastrata
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 21 settembre 2026: mentre Ferri indaga sui fondi di Radio Ciclone, la Giordano capisce di essere sotto il ricatto di Mori
Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.031.
Dove eravamo rimasti il 18 settembre 2026
Alberto ritroverà il sostegno e l’affetto di un amico che pensava di aver perso. Grillo continua a tessere le sue trame contro Damiano. Intanto Guido e Mariella fanno i conti con le conseguenze della "faida dei turni": riuscirà Mariella a riappacificarsi con Sasà?
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 21 settembre 2026
Ferri apprende da Michele che dietro Radio Ciclone si cela una misteriosa fiduciaria. Decisa a chiudere ogni rapporto, Marina comunica a Mori di voler rompere il loro accordo, ma finisce per ritrovarsi lei stessa sotto scacco. Supportato da Luca e da Giulia, Alberto si convince che spostare Gianluca in un’altra struttura sarebbe una follia. Intanto, sconsolata dopo la lite con Cerruti, Mariella cerca in Guido la compagnia che prima le dava il suo migliore amico e travolge il marito obbligandolo a iniziare un corso di yoga insieme.
Le trame di Un posto al sole del 18 settembre 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.
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