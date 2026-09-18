Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole, non c'è scampo per Marina: è stata incastrata

Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 21 settembre 2026: mentre Ferri indaga sui fondi di Radio Ciclone, la Giordano capisce di essere sotto il ricatto di Mori

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.031.

Dove eravamo rimasti il 18 settembre 2026

Alberto ritroverà il sostegno e l’affetto di un amico che pensava di aver perso. Grillo continua a tessere le sue trame contro Damiano. Intanto Guido e Mariella fanno i conti con le conseguenze della "faida dei turni": riuscirà Mariella a riappacificarsi con Sasà?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 21 settembre 2026

Ferri apprende da Michele che dietro Radio Ciclone si cela una misteriosa fiduciaria. Decisa a chiudere ogni rapporto, Marina comunica a Mori di voler rompere il loro accordo, ma finisce per ritrovarsi lei stessa sotto scacco. Supportato da Luca e da Giulia, Alberto si convince che spostare Gianluca in un’altra struttura sarebbe una follia. Intanto, sconsolata dopo la lite con Cerruti, Mariella cerca in Guido la compagnia che prima le dava il suo migliore amico e travolge il marito obbligandolo a iniziare un corso di yoga insieme.

Le trame di Un posto al sole del 18 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

UPAS, Eduardo e Damiano

Un posto al sole, Damiano corre un grave pericolo: chi lo minaccia

Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 18 settembre 2026: il poliziotto è nel mirin...
UPAS, Eduardo e Damiano

Un posto al sole, Damiano scopre la verità su Eduardo: Grillo trema

Le trame di UPAS per la settimana dal 21 al 25 settembre 2026: Renda indaga sulla sc...
UPAS, Mariella

Un posto al sole, la decisione (dolorosa) di Mariella: a cosa rinuncia

Le trame di UPAS di mercoledì 9 settembre 2026: mentre Anna sta per uscire dall'ospe...
UPAS, l'ispettore Grillo

Un posto al sole, la follia di Grillo colpisce Eduardo (e non solo): il piano diabolico

Le trame di UPAS per la settimana dal 14 al 18 settembre: l'ispettore rapisce Sabbie...
UPAS, Alberto

Un posto al sole, un aiuto inaspettato per Alberto: chi può salvarlo

Le trame di UPAS di giovedì 10 settembre 2026: l'avvocato trova un'alleata imprevist...
UPAS, Alberto

Un posto al sole, Alberto abbandona Anna: non riesce proprio a perdonarsi

Le trame di UPAS di martedì 8 settembre 2026: dopo l'incidente qualcosa si è rotto t...
UPAS, Alberto

Un posto al sole, Alberto sotto accusa per l'incidente di Anna e Gianluca

Le trame di UPAS di giovedì 3 settembre 2026: la confessione della fidanzata "inchio...
UPAS, Anna

Un posto al sole, dopo l'incidente Alberto scarica Anna: lei è disperata

Le trame di UPAS di venerdì 4 settembre 2026: l'avvocato sotto choc per Gianluca pre...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 27 agosto: l'ultimatum di Guido a Mariella

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 27 agosto: l'ultimatum di Guido a Mariella

Le trame di UPAS di giovedì 27 agosto 2026: De Bue chiede alla moglie un gesto drast...

Suzuki

Tecnologie diverse per esigenze diverse

Dall'elettrico eVitara all'ibrido plug-in della Across

LEGGI

Personaggi

Emma Bonino

Emma Bonino
syria chi è

Syria
Massimo Giletti

Massimo Giletti
Paola Ferrari

Paola Ferrari

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963