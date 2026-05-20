Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 21 maggio 2026: Alberto in ospedale Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 21 maggio 2026: l'avvocato deve precipitarsi al pronto soccorso per salvare Anna in pericolo. Rosa si riavvicina a Pino

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Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6954.

Dove eravamo rimasti il 20 maggio 2026

Alberto fatica a togliersi dalla testa Anna e prova nuovamente a contattarla. Decisa a tutto pur di guadagnare punti agli occhi di Leo, Cristina è pronta a mettersi anche contro i genitori. Intanto Roberto, ignaro dell’accordo tra Marina e Mori, mette pressione a Michele per realizzare una trasmissione identica a quella in onda sulla radio rivale.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 21 maggio 2026

Rendendosi conto che Anna è in pericolo, Alberto corre a casa sua per tentare di salvarla e la porta in ospedale: un’emergenza che rischia però di far emergere la loro relazione segreta. Manuela non si spiega il motivo per cui il padre non si faccia più sentire e Serena, sentendosi responsabile e sotto pressione, decide di contattare Monica per appurare la verità sul suo passato rapporto con Maurizio. Nel frattempo Rosa rivede Pino e tra i due sembra riaffiorare l’antica complicità.

Le trame di Un posto al sole del 20 maggio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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