Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 21 luglio 2026: Rossella e l'offerta irrinunciabile Le trame di UPAS di martedì 21 luglio 2026: la dottoressa riceve una proposta da non perdere ma Nunzio è un problema. Jimmy conteso tra le gemelle

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Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.997.

Dove eravamo rimasti il 20 luglio 2026

Micaela, informata da Jimmy delle intenzioni di Niko e Manuela, prenderà una decisione che potrebbe sconvolgere le vite di più persone. Alberto vorrebbe recuperare il rapporto con Gianluca, ma il suo desiderio al momento sembra irrealizzabile. Anna avrà intanto un confronto con la madre che potrebbe prendere una piega inattesa. Nunzio e Rossella sono in Calabria, mentre Michele si augura che la figlia non si lasci sfuggire l’ottima opportunità di proseguire la specializzazione all’estero.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 21 luglio 2026

In crisi dopo che Micaela ha dichiarato di volere che Jimmy vada a vivere con lei, Niko e Manuela si augurano che non stia facendo sul serio. Mentre Nunzio si gode le bellezze della Calabria, per Rossella si ripresenta un’opportunità difficile da rifiutare. La crisi tra Massaro e Bice sembra riaccendere le speranze di Cotugno, pronto a tornare in azione.

Le trame di Un posto al sole del 20 luglio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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