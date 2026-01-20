Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 21 gennaio 2026: il nuovo capo dei Cantieri è una sorpresa Le trame di UPAS di mercoledì 21 gennaio 2026: il nuovo AD dopo Gennaro lascia tutti stupiti. Rossella infastidita da Nunzio e Samuel senza freni per Micaela

Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6868.

Dove eravamo rimasti il 20 gennaio 2026

Chiara sembra meno disponibile del previsto ad assecondare Roberto e Marina: il futuro dei Cantieri sembra essere nelle mani di Vinicio, che dovrà imporre la propria volontà su quella del fratello. Giulia e Luca si preparano alla partenza per la Sicilia e Raffaele sembra sempre più provato dalla distanza, non solo fisica, che si è creata con Ornella. La fama che Nunzio sta acquistando sui social innervosisce Rossella. Samuel cerca maldestramente di recuperare il proprio ruolo di volto social del Vulcano.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 21 gennaio 2026

È arrivato il momento di scegliere il nuovo amministratore delegato dei Cantieri e il nome proposto coglierà tutti di sorpresa. La convivenza a casa di Rosa comincia a diventare sempre più complicata, e per Clara e la sua famiglia è arrivato il momento di prendere una decisione importante. Samuel usa tutte le armi per superare Nunzio nelle preferenze di Micaela, mentre Rossella patisce il successo social del fidanzato.

Le trame di Un posto al sole del 20 gennaio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

