Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 21 aprile 2026: un protagonista (di nuovo) in ospedale Le trame di Un Posto al Sole di martedì 21 aprile 2026: Maurizio, il padre delle gemelle, ricoverato e rassegnato alla sua malattia. Manuela lo cerca disperata

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6932.

Dove eravamo rimasti il 20 aprile 2026

Micaela reagisce con una forte chiusura alla notizia del ritorno del padre, mentre Manuela vive la situazione come una ferita ancora aperta e decide di cercare un confronto, anche se ritrovarlo si rivela più difficile del previsto. Raffaele è travolto dall’ansia di Renato e Otello per l’imminente riunione condominiale dedicata ai lavori a Palazzo Palladini. Intanto Ornella lascia il suo numero a Vanni e tra i due iniziano i primi messaggi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 21 aprile 2026

Manuela sembra disposta a tutto pur di trovare suo padre. Nel frattempo Maurizio, nuovamente ricoverato, appare sempre più rassegnato alla sua malattia. Rossella e Nunzio provano a tenere il punto e a restare fermi nelle proprie posizioni: riusciranno davvero a stare lontani?

Le trame di Un posto al sole del 20 aprile 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche