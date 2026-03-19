Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 20 marzo 2026: il momento difficile di Damiano
Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 20 marzo 2026: Renda, vessato da Grillo, è in difficoltà. Eduardo deve prendere una decisione e Alberto è pazzo di Anna
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6910.
Dove eravamo rimasti il 19 marzo 2026
Esasperato dalla fragilità emotiva di Ida, Diego teme che la compagna stia pensando a un cambiamento radicale nella propria vita. Già provato dal difficile rapporto con Cristina, Ferri deve anche arginare l’insicurezza di Marina nei confronti di Greta. Mentre Eduardo si sforza di rigare dritto, Damiano potrebbe aver trovato una traccia utile a individuare la donna legata alla banda di ladri su cui sta indagando.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 20 marzo 2026
Grillo continua a vessare e a provocare Damiano, mettendolo ulteriormente alla prova. Eduardo si vedrà costretto a prendere una decisione difficile. Raffaele e Ornella sono in allarme per la crisi tra Ida e Diego, che potrebbe cercare altrove un modo per distrarsi dai propri problemi. Intanto Alberto, sempre più in difficoltà, non riesce a togliersi Anna dalla testa.
Le trame di Un posto al sole del 19 marzo 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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