Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 20 maggio 2026: Cristina si ribella (per Leo)
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 20 maggio 2026: la ragazza sfida i genitori per amore. Alberto cerca disperatamente Anna e Michele è sotto pressione
Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6953.
Dove eravamo rimasti il 19 maggio 2026
Cristina continua a essere ammaliata e sottilmente manipolata da Leo, mentre Greta fa pressione su Roberto per ridurre le distanze con la figlia. Nel frattempo, Marina porta avanti in gran segreto il suo piano per escludere la Fournier dalla vita del marito.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 20 maggio 2026
Alberto fatica a togliersi dalla testa Anna e prova nuovamente a contattarla. Decisa a tutto pur di guadagnare punti agli occhi di Leo, Cristina è pronta a mettersi anche contro i genitori. Intanto Roberto, ignaro dell’accordo tra Marina e Mori, mette pressione a Michele per realizzare una trasmissione uguale a quella in onda sulla radio rivale.
Le trame di Un posto al sole del 19 maggio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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