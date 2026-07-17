Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 20 luglio 2026: Micaela fa una pazzia (per Jimmy)
La trama di UPAS di lunedì 20 luglio 2026: la madre del ragazzo prende una decisione che può cambiare tutto in famiglia. Addio a Nunzio e Rossella
Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.996.
Dove eravamo rimasti il 17 luglio 2026
Preoccupati per la tendenza di Jimmy ad isolarsi, Niko e Manuela riescono a persuaderlo a fissare un appuntamento dallo psicologo, ma il ragazzo, che non è affatto convinto, decide di fare una mossa che potrebbe complicare tutto. Gianluca cerca faticosamente di riprendersi dalla scoperta della storia tra Anna e suo padre, Alberto, che su consiglio di Giulia accetta di evitare il confronto diretto col figlio, rispettando i suoi tempi. Intanto Rossella e Nunzio, pur se in pena per l’amico, partono per il congresso di lei in Calabria.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 20 luglio 2026
Micaela, informata da Jimmy delle intenzioni di Niko e Manuela, prenderà una decisione che potrebbe sconvolgere le vite di più persone. Alberto vorrebbe recuperare il rapporto con Gianluca, ma il suo desiderio al momento sembra irrealizzabile. Anna avrà intanto un confronto con la madre che potrebbe prendere una piega inattesa. Nunzio e Rossella sono in Calabria, mentre Michele si augura che la figlia non si lasci sfuggire l’ottima opportunità di proseguire la specializzazione all’estero.
Le trame di Un posto al sole del 17 luglio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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