Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 20 luglio 2026: Micaela fa una pazzia (per Jimmy)

La trama di UPAS di lunedì 20 luglio 2026: la madre del ragazzo prende una decisione che può cambiare tutto in famiglia. Addio a Nunzio e Rossella

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.996.

Dove eravamo rimasti il 17 luglio 2026

Preoccupati per la tendenza di Jimmy ad isolarsi, Niko e Manuela riescono a persuaderlo a fissare un appuntamento dallo psicologo, ma il ragazzo, che non è affatto convinto, decide di fare una mossa che potrebbe complicare tutto. Gianluca cerca faticosamente di riprendersi dalla scoperta della storia tra Anna e suo padre, Alberto, che su consiglio di Giulia accetta di evitare il confronto diretto col figlio, rispettando i suoi tempi. Intanto Rossella e Nunzio, pur se in pena per l’amico, partono per il congresso di lei in Calabria.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 20 luglio 2026

Micaela, informata da Jimmy delle intenzioni di Niko e Manuela, prenderà una decisione che potrebbe sconvolgere le vite di più persone. Alberto vorrebbe recuperare il rapporto con Gianluca, ma il suo desiderio al momento sembra irrealizzabile. Anna avrà intanto un confronto con la madre che potrebbe prendere una piega inattesa. Nunzio e Rossella sono in Calabria, mentre Michele si augura che la figlia non si lasci sfuggire l’ottima opportunità di proseguire la specializzazione all’estero.

Le trame di Un posto al sole del 17 luglio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

UPAS, Nunzio e Rossella

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 17 luglio: Rossella e Nunzio se ne vanno da Napoli

Le trame di UPAS di venerdì 17 luglio 2026: malgrado l'amico Gianluca sia in diffico...
UPAS, Rossella

Un posto al sole, le anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2026: Rossella pronta a lasciare Nunzio

Le trame di UPAS per la settimana dal 20 al 24 luglio: la dottoressa riceve un'allet...
UPAS, Gianluca

Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2026: Gianluca scopre suo padre con Anna

Le trame di UPAS per la settimana dal 13 al 17 luglio 2026: il figlio di Alberto cap...
UPAS, Gianluca

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 16 luglio 2026: Gianluca a un passo dal baratro

Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 16 luglio 2026: la scoperta della storia di ...
UPAS, Diego e Lorenza

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 8 luglio 2026: Diego è fuori controllo (per Lorenza)

Le trame di UPAS di mercoledì 8 luglio 2026: il ragazzo, consumato dalla gelosia per...
UPAS, Angelo e lo zio Rino

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 24 giugno 2026: scatta il furto a casa Ferri

Le trame di UPAS di mercoledì 24 giugno 2026: Roberto e Marina partono e Angelo e Ri...
UPAS, Diego

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 22 giugno 2026: Raffaele inguaia Diego

Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 22 giugno 2026: il portiere cerca di aiutare ...
UPAS, Serena

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 19 giugno 2026: il segreto di Serena (che fa male)

Le trame di UPAS di venerdì 19 giugno 2026: la Cirillo cerca di tenere Manuela lonta...
UPAS, Jimmy

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 7 luglio 2026: un protagonista è in difficoltà

Le trame di UPAS di martedì 7 luglio 2026: Jimmy è apatico e bloccato, serve un inte...

Inglas Vetri

Vetri e trasparenza

I protagonisti del design contemporaneo Made in Italy

LEGGI

Personaggi

L'attore Lino Banfi

Lino Banfi
Massimo Giletti

Massimo Giletti
Paola Ferrari

Paola Ferrari
Megan Montaner

Megan Montaner

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963