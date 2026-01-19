Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 20 gennaio 2026: brutta sorpresa per Marina e Roberto Le trame di UPAS di martedì 20 gennaio 2026: dopo la caduta di Gennaro Chiara punta su Vinicio. Crisi quasi irreversibile tra Raffaele e Ornella

Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6866.

Dove eravamo rimasti il 19 gennaio 2026

Raffaele inizia a temere che la distanza tra lui e Ornella possa diventare irrecuperabile. Roberto e Marina programmano le prossime mosse per il futuro dei Cantieri. Vinicio, costretto dagli eventi, torna a Napoli accompagnato da Elena, che comunica alla madre un’inaspettata decisione. Complice un passaggio sotto la pioggia, Alberto interagisce con Anna, un’enigmatica ragazza che frequenta il centro di Gianluca. Il ragazzo, intanto, apprende con fastidio che il padre ha chiesto informazioni su di lui al suo tutor.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 20 gennaio 2026

Chiara sembra meno disponibile del previsto ad assecondare Roberto e Marina, il futuro dei Cantieri sembra essere nelle mani di Vinicio, che dovrà imporre la propria volontà su quella del fratello. Giulia e Luca si preparano alla partenza per la Sicilia, Raffaele sembra sempre più provato dalla distanza, non solo fisica, che si è creata con Ornella. La fama che Nunzio sta acquistando sui social innervosisce Rossella. Samuel cerca maldestramente di recuperare il proprio ruolo di volto social del Vulcano.

Le trame di Un posto al sole del 19 gennaio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

