Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 20 febbraio 2026: sorpresa imprevista per Whoopi e Raffaele (sono guai)
Le trame di UPAS di venerdì 20 febbraio 2026: un arrivo inatteso interrompe i festeggiamenti del portiere e Mrs Price. Appuntamento al buoi per Bice
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6890.
Dove eravamo rimasti il 19 febbraio 2026
Per Eleanor Price è il giorno della partenza per New York insieme al suo staff, ma il distacco da Palazzo Palladini si rivela più difficile del previsto e regala a Raffaele una piacevole sorpresa. Roberto e Marina devono farsi carico della delicata situazione psicologica di Cristina, ancora scossa dall’incidente. Nel frattempo, Gianluca, ormai coinvolto emotivamente da Anna, deve fare i conti con il carattere ambiguo e contraddittorio della ragazza.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 20 febbraio 2026
Raffaele riesce a convincere Eleanor a riconciliarsi con Imma e Ciro; mentre i due festeggiano l’esito positivo della vicenda, un arrivo a sorpresa li coglie nel pieno dei festeggiamenti. Le condizioni di Cristina migliorano e la ragazza può essere dimessa dall’ospedale per raggiungere la casa di Roberto e Marina. Intanto Mariella e Salvatore fissano un appuntamento all’uomo scelto per Bice, a sua insaputa, per metterlo alla prova prima di presentarglielo, ma l’imprevisto è dietro l’angolo.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
