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Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 20 aprile 2026: Ornella, che cosa fai?

Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 20 aprile 2026: la dottoressa si scambia dei messaggi con l'affascinante Vanni. La ricomparsa del padre divide le gemelle

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Redazione

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Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6931.

Dove eravamo rimasti il 17 aprile 2026

Dopo il confronto con il padre delle gemelle, per Serena è arrivato il momento di prendere una decisione difficile. Raffaele ha provato a tenere il lavoro lontano dalla sua vita con Ornella, mentre Vanni ha cercato di accorciare le distanze. Contrario all’idea di stare a casa di Silvia e Michele, Nunzio si è preparato a vivere una nottata da incubo.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 20 aprile 2026

Micaela reagisce con una forte chiusura alla notizia che il padre si è rifatto vivo, mentre Manuela vive la situazione come una ferita ancora aperta e decide di avere un confronto con lui, anche se ritrovarlo si rivelerà più difficile del previsto. Raffaele è travolto dall’ansia di Renato e Otello per l’imminente riunione condominiale, in cui si dovrà decidere dei lavori a palazzo. Intanto Ornella ha dato il suo numero a Vanni e tra i due iniziano a volare i primi messaggi.

Le trame di Un posto al sole del 17 aprile 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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