Un posto al sole, incidente per Gianluca: la reazione agghiacciata di Alberto Le trame di UPAS di mercoledì 2 settembre 2026: il padre sconvolto per quel che accade al ragazzo. Tra Bice e Sergio le cose stanno cambiando

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.018.

Dove eravamo rimasti il 1 settembre 2026

Micaela, decisa ad arginare Lorenza per difendere Samuel, finirà col peggiorare la situazione lavorativa del fidanzato. Diego rivelerà a Raffaele e Ornella di trovarsi davanti a un bivio sentimentale. Alberto, reduce dal mancato chiarimento con il figlio, si sfogherà con Niko, che lo esorterà a dargli tempo e a godersi intanto la serata con Anna. Infine, Gianluca andrà dalla ragazza per chiederle aiuto ad arginare il padre, ma la situazione potrebbe portare a esiti disastrosi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 2 settembre 2026

Alberto sopraggiunge quando l’incidente è appena successo, e ne rimane agghiacciato. Bice e Sergio si ritrovano a casa di Guido e Mariella, e tra i due scatta il solito litigio, ma questa volta l’esito potrebbe essere tutt’altro che scontato. Clara riceve la visita di Marika al Centro Ascolto, che le dà un’interessante idea imprenditoriale.

Le trame di Un posto al sole del 1 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche