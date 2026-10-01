Un posto al sole, colpi di pistola nello scantinato: chi ha la peggio Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 2 ottobre 2026: la prigionia di Eduardo e Damiano si conclude con un epilogo tragico. Rosa e Clara sono disperate

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Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.040.

Dove eravamo rimasti il 1 ottobre 2026

Accecato dalla sua sete di vendetta, Grillo prosegue il suo personale processo contro Eduardo e Damiano e la resa dei conti appare ormai drammaticamente vicina. Nel frattempo, Michele continua a soffrire la presenza e il comportamento di Scala a Radio Golfo 99. Sul fronte Ferri-Giordano, Marina è sotto ricatto di Mori, mentre Roberto si impegna a cercare una soluzione per Cristina.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 2 ottobre 2026

Dopo il colpo di pistola esploso nello scantinato, Rosa e Clara, ignare, sono ancora in trepidante attesa di avere notizie di Damiano e Eduardo. La folle e delirante iniziativa di Grillo, tesa a farsi giustizia da solo, sfocerà in un tragico e inaspettato epilogo.

Le trame di Un posto al sole del 1 ottobre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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