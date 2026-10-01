Un posto al sole, colpi di pistola nello scantinato: chi ha la peggio
Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 2 ottobre 2026: la prigionia di Eduardo e Damiano si conclude con un epilogo tragico. Rosa e Clara sono disperate
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.040.
Dove eravamo rimasti il 1 ottobre 2026
Accecato dalla sua sete di vendetta, Grillo prosegue il suo personale processo contro Eduardo e Damiano e la resa dei conti appare ormai drammaticamente vicina. Nel frattempo, Michele continua a soffrire la presenza e il comportamento di Scala a Radio Golfo 99. Sul fronte Ferri-Giordano, Marina è sotto ricatto di Mori, mentre Roberto si impegna a cercare una soluzione per Cristina.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Un Posto al Sole il 2 ottobre 2026
Dopo il colpo di pistola esploso nello scantinato, Rosa e Clara, ignare, sono ancora in trepidante attesa di avere notizie di Damiano e Eduardo. La folle e delirante iniziativa di Grillo, tesa a farsi giustizia da solo, sfocerà in un tragico e inaspettato epilogo.
Le trame di Un posto al sole del 1 ottobre 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, resa dei conti tra Grillo e Damiano: non si torna indietro
Le trame di Un Posto al Sole per giovedì 1 ottobre 2026: nel nascondiglio dove l'isp...
Un posto al sole, la follia di Grillo finisce in tragedia: l'esito è fatale
Le trame di UPAS per la settimana dal 28 settembre al 2 ottobre: il rapimento di Edu...
Un posto al sole, per una protagonista è il momento dell'addio: chi va via
Le trame di Un Posto al Sole per mercoledì 23 settembre 2026: mentre Damiano viene c...
Un posto al sole, Damiano corre un grave pericolo: chi lo minaccia
Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 18 settembre 2026: il poliziotto è nel mirin...
Un posto al sole, una protagonista se ne deve andare: cacciata in tronco
Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 17 settembre 2026: per placare le tensioni a...
Un posto al sole, Grillo ha i giorni contati: Damiano lo mette sotto pressione
Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 25 settembre 2026: Renda è convinto che l'is...
Un posto al sole, il Vulcano esplode: Samuel fa una pazzia
Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 24 settembre 2026: Damiano si mette alla ric...
Un posto al sole, Damiano sparisce improvvisamente: è la svolta decisiva
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 28 settembre 2026: l'ultima mossa di Grillo s...