Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 2 marzo 2026: Rosa indecisa tra Damiano e Pino Le trame di UPAS di lunedì 2 marzo 2026: la Vicariello non sa decidersi tra il poliziotto e il postino. Cristina riabbraccia i compagni ma questo potrebbe nuocerle

Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6896.

Dove eravamo rimasti il 27 febbraio 2026

La cena al ristorante rischia di diventare un detonatore del conflitto interiore di Rosa, divisa tra l’amore per Damiano e un sentimento ancora vivo per Pino. Gianluca ha un delicato confronto con Anna che delude tutte le sue aspettative sulla loro storia. Manuela, impegnata nei preparativi dell’imminente matrimonio con Niko, deve affrontare un difficile dilemma.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 2 marzo 2026

Marina continua a sollecitare Roberto Ferri ad accorciare le distanze con la figlia Cristina, che torna finalmente a frequentare i compagni di classe ma potrebbe subire su di sé una cattiva influenza. Rosa è sempre più in crisi, divisa tra Damiano e Pino e tormentata dalla gelosia. Nel frattempo, nella ricerca dell’uomo adatto a Bice, sull’app d’incontri Mariella e Cerruti si imbattono in scoperte sconcertanti.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

