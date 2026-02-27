Trova nel Magazine
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 2 marzo 2026: Rosa indecisa tra Damiano e Pino

Le trame di UPAS di lunedì 2 marzo 2026: la Vicariello non sa decidersi tra il poliziotto e il postino. Cristina riabbraccia i compagni ma questo potrebbe nuocerle

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6896.

Dove eravamo rimasti il 27 febbraio 2026

La cena al ristorante rischia di diventare un detonatore del conflitto interiore di Rosa, divisa tra l’amore per Damiano e un sentimento ancora vivo per Pino. Gianluca ha un delicato confronto con Anna che delude tutte le sue aspettative sulla loro storia. Manuela, impegnata nei preparativi dell’imminente matrimonio con Niko, deve affrontare un difficile dilemma.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 2 marzo 2026

Marina continua a sollecitare Roberto Ferri ad accorciare le distanze con la figlia Cristina, che torna finalmente a frequentare i compagni di classe ma potrebbe subire su di sé una cattiva influenza. Rosa è sempre più in crisi, divisa tra Damiano e Pino e tormentata dalla gelosia. Nel frattempo, nella ricerca dell’uomo adatto a Bice, sull’app d’incontri Mariella e Cerruti si imbattono in scoperte sconcertanti.

Le trame di Un posto al sole del 27 febbraio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 27 febbraio 2026: nuova minaccia per Damiano

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 27 febbraio 2026: nuova minaccia per Damiano

Le trame di UPAS di venerdì 27 febbraio 2026: il sentimento ancora vivo per Pino con...
UPAS, Alberto e Anna

Un posto al sole, le anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026: Alberto attratto dal ragazza del figlio

Le trame di UPAS della settimana dal 2 al 6 marzo 2026: Anna (che ha una storia con ...
UPAS, Rosa

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 26 febbraio 2026: Rosa gelosa di Pino

Le trame di UPAS di giovedì 26 febbraio 2026: malgrado la storia con Damiano la donn...
UPAS, Roberto e Cristina

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 17 febbraio 2026: Roberto senza pietà (nemmeno per la figlia)

Le trame di UPAS di martedì 17 febbraio 2026: Cristina si prepara a sentire la dura ...
UPAS, Raffaele e Whoopi Goldberg

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 16 febbraio 2026: Raffaele deve dire addio alla sua nuova amica

Le trame di UPAS di lunedì 16 febbraio 2026: mentre Roberto è travolto da una notizi...
UPAS, Rosa e Damiano

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 2 febbraio 2026: Rosa e Damiano sono al capolinea

Le trame di UPAS di lunedì 2 febbraio 2026: la storia tra Renda e la Picariello risc...
UPAS, Raffaele e Whoopi Goldberg

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 11 febbraio 2026: è il grande giorno per Whoopi Goldberg

Le trame di UPAS di mercoledì 11 febbraio 2026: Eleanor incontra Imma e Ciro ed Edua...
UPAS, Whoopi Goldberg con Raffaele

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 5 febbraio 2026: Whoopi Goldberg chiede aiuto a Raffaele

Le trame di UPAS di giovedì 5 febbraio 2026: Mrs Price svela finalmente il vero moti...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 23 febbraio 2026: torna Ornella e Raffaele trema

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 23 febbraio 2026: torna Ornella e Raffaele trema

Le trame di Un Posto al Sole per lunedì 23 febbraio 2026: tra ritorni e partenze a P...

