Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 2 marzo 2026: Rosa indecisa tra Damiano e Pino
Le trame di UPAS di lunedì 2 marzo 2026: la Vicariello non sa decidersi tra il poliziotto e il postino. Cristina riabbraccia i compagni ma questo potrebbe nuocerle
Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6896.
Dove eravamo rimasti il 27 febbraio 2026
La cena al ristorante rischia di diventare un detonatore del conflitto interiore di Rosa, divisa tra l’amore per Damiano e un sentimento ancora vivo per Pino. Gianluca ha un delicato confronto con Anna che delude tutte le sue aspettative sulla loro storia. Manuela, impegnata nei preparativi dell’imminente matrimonio con Niko, deve affrontare un difficile dilemma.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Un Posto al Sole il 2 marzo 2026
Marina continua a sollecitare Roberto Ferri ad accorciare le distanze con la figlia Cristina, che torna finalmente a frequentare i compagni di classe ma potrebbe subire su di sé una cattiva influenza. Rosa è sempre più in crisi, divisa tra Damiano e Pino e tormentata dalla gelosia. Nel frattempo, nella ricerca dell’uomo adatto a Bice, sull’app d’incontri Mariella e Cerruti si imbattono in scoperte sconcertanti.
Le trame di Un posto al sole del 27 febbraio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 27 febbraio 2026: nuova minaccia per Damiano
Le trame di UPAS di venerdì 27 febbraio 2026: il sentimento ancora vivo per Pino con...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026: Alberto attratto dal ragazza del figlio
Le trame di UPAS della settimana dal 2 al 6 marzo 2026: Anna (che ha una storia con ...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 26 febbraio 2026: Rosa gelosa di Pino
Le trame di UPAS di giovedì 26 febbraio 2026: malgrado la storia con Damiano la donn...
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 17 febbraio 2026: Roberto senza pietà (nemmeno per la figlia)
Le trame di UPAS di martedì 17 febbraio 2026: Cristina si prepara a sentire la dura ...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 16 febbraio 2026: Raffaele deve dire addio alla sua nuova amica
Le trame di UPAS di lunedì 16 febbraio 2026: mentre Roberto è travolto da una notizi...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 2 febbraio 2026: Rosa e Damiano sono al capolinea
Le trame di UPAS di lunedì 2 febbraio 2026: la storia tra Renda e la Picariello risc...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 11 febbraio 2026: è il grande giorno per Whoopi Goldberg
Le trame di UPAS di mercoledì 11 febbraio 2026: Eleanor incontra Imma e Ciro ed Edua...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 5 febbraio 2026: Whoopi Goldberg chiede aiuto a Raffaele
Le trame di UPAS di giovedì 5 febbraio 2026: Mrs Price svela finalmente il vero moti...