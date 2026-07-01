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Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 2 luglio 2026: Rosa furiosa, Stella in pericolo

Le trame di UPAS di giovedì 2 luglio 2026: il piano diabolico di Grillo fallisce ma lascia strascichi. La Picariello è infuriata con Eduardo e Stella rischia

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Redazione

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Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.984.

Dove eravamo rimasti il 1 luglio 2026

La corsa di Damiano ed Eduardo manda a vuoto la trappola di Grillo, ma fa esplodere la rabbia di Renda, che scarica l’amico di una vita e si prepara a raccontare a Rosa tutta la scioccante verità sul fratello. Infastidito dalla complicità tra Lorenza e Fausto, Diego tratta male Ida dando a Raffaele un ulteriore indizio per comprendere lo stato attuale della sua relazione.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 2 luglio 2026

Sconvolta dalle rivelazioni di Damiano sul conto di Eduardo, Rosa vuole affrontare il fratello di persona. Intanto Grillo, furioso per la trappola fallita ai danni di Eduardo e Damiano, cerca vendetta e a farne le spese potrebbe essere Stella. Apprezzando la discreta vicinanza di Raffaele, Diego deciderà di confidargli i propri tormenti sentimentali.

Le trame di Un posto al sole del 1 luglio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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